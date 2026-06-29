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محليات

"حزب الله": نراقب ونرصد!

2026-06-29 | 01:17
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&quot;حزب الله&quot;: نراقب ونرصد!
"حزب الله": نراقب ونرصد!

أعلن "حزب الله" في بيان، أن جيش العدو واصل "أمس خروقه المستمرّة لوقف إطلاق النار وفقًا للآتي:

- غارة من الطيران الحربيّ على مبنى سكنيّ في مدينة النبطيّة.

- غارة من الطيران الحربيّ على مبنى سكنيّ في بلدة ميفدون.

- غارة من الطيران المسيّر على أرض مفتوحة في بلدة فرون.

- تفجير مبانٍ سكنيّة في بلدتَي الطيبة وحدّاثا.

- تفجير في بلدة مجدل زون.

- إلقاء قنابل صوتيّة قرب المدنيّيين في بلدتَي برج قلاويه وبرعشيت.

- إلقاء أجسام مشبوهة فوق بلدتَي النبطية الفوقا وكفرتبنيت".

وأكد "مجدّدًا أنّ ما أقدم عليه العدوّ يُعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النار الذي التزمته المقاومة الإسلامية حتّى الآن، وأنّها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها، وتحتفظ بحقّها في الدفاع عن وطنها وشعبها".
 
 
 
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الحكومة تُطلق خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب
03:33

الحكومة تُطلق خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً تنسيقياً ضمّ وزير الاتّصالات، ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في شركتي ألفا وتاتش وهيئة أوجيرو، والمديرَين العامَين في وزارة الاتّصالات، إلى جانب المديرين الهندسيين ومديري العمليات في الوزارة والشركات، خُصص لاستعراض خطة استعادة خدمات الاتّصالات في جنوب لبنان وتسريع تنفيذها.


وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتّصالات الخطة التنفيذية التي أعدّتها الوزارة بالتعاون مع أوجيرو وألفا وتاتش، والهادفة إلى إعادة خدمات الاتّصالات في جميع المناطق الآمنة التي يمكن الوصول إليها خلال الأيام المقبلة، للقيام بأعمال الصيانة السريعة، وإعادة تزويد المواقع بالمحروقات، وإصلاح مصادر الطاقة وخطوط النقل، وتفعيل التجوال الوطني بين الشبكات، ونشر المحطات المتنقّلة (cell-on-wheels)، مع إعطاء الأولوية المطلقة لسلامة الفرق العاملة على الأرض.


03:33

الحكومة تُطلق خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً تنسيقياً ضمّ وزير الاتّصالات، ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في شركتي ألفا وتاتش وهيئة أوجيرو، والمديرَين العامَين في وزارة الاتّصالات، إلى جانب المديرين الهندسيين ومديري العمليات في الوزارة والشركات، خُصص لاستعراض خطة استعادة خدمات الاتّصالات في جنوب لبنان وتسريع تنفيذها.


وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتّصالات الخطة التنفيذية التي أعدّتها الوزارة بالتعاون مع أوجيرو وألفا وتاتش، والهادفة إلى إعادة خدمات الاتّصالات في جميع المناطق الآمنة التي يمكن الوصول إليها خلال الأيام المقبلة، للقيام بأعمال الصيانة السريعة، وإعادة تزويد المواقع بالمحروقات، وإصلاح مصادر الطاقة وخطوط النقل، وتفعيل التجوال الوطني بين الشبكات، ونشر المحطات المتنقّلة (cell-on-wheels)، مع إعطاء الأولوية المطلقة لسلامة الفرق العاملة على الأرض.


الحرارة ترتفع مجدداً.. إليكم أحوال الطقس!
03:23

الحرارة ترتفع مجدداً.. إليكم أحوال الطقس!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

03:23

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