دعم كويتي للبنان.. نتائج زيارة الحجار إلى الكويت على طاولة عون

وأطلع الوزير الحجار على إطلاق خدمة البصمة البيومترية من السفارة في دولة الكويت، على أن يجري تعميمها تباعاً على السفارات والقنصليات اللبنانية في ، بالتنسيق مع ، مشيراً إلى أن هذه الخدمة ستتيح للبنانيين المقيمين في الخارج إنجاز إجراءات أخذ البصمة البيومترية وإرسال طلباتهم إلكترونياً إلى للحصول على جواز السفر البيومتري من دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى لبنان.

وعرض الوزير الحجار الواقع الأمني في البلاد والتدابير والإجراءات التي تتخذها لتعزيز الاستقرار ومنع أي محاولة للمساس بالأمن أو الإخلال بالنظام العام، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن الداخلي أولوية وأن الدولة وأجهزتها الأمنية ماضية في القيام بواجباتها بحزم لضمان أمن المواطنين وحماية السلم الأهلي.