تحرك جديد في بعلبك.. ماذا يجري؟

وأشار رئيس البلدية الطفيلي إلى أن "الخطة لا تتضمن تعديلات جوهرية، وإنما ترتكز على إدخال تغييرات محدودة من شأنها تحسين انسيابية السير، ونجاح هذه الخطة يعتمد بالدرجة الأولى على المواطنين بها، وتجاوب التجار وأصحاب المؤسسات بالآليّة المعتمدة، بخاصة لجهة ركن سياراتهم في موقف المنشية المجاني بجوار الموقع الأثري، أو في المواقف العمومية شبه المجانية في المدينة، وترك المجال للزبائن وزوار المدينة للتوقف لدقائق أمام المحلات بهدف التسوق، في الأماكن الموسومة ب"موقف لحظة".

وأضاف: "التغييرات التي طرأت على خطة السير السابقة قليلة، ولكنها جوهرية، التغيير الأساسي في الخطة هو أن شارع مار الممتد من طلعة أوتيل بالميرا حتى نزلة مطعم العجمي، سيتحول إلى مدخل فقط، باتجاه واحد، وسيكون هناك تشدد في ضبط مخالفات المرور بعكس السير او التوقف في أماكن ممنوعة، أو الوقوف المزدوج الذي يعرقل السير، في كل أسواق ، وبخاصة ضمن نطاق السوق القديم".