توجّس كبير من المقاربة الإسرائيلية لصيغة الإطار.. رسالة عربية تحذّر (الجمهورية)

كشفت مصادر سياسية لـصحيفة "الجمهورية" عن "توجّس كبير" عبّر عنه مسؤول كبير في رسالة شفوية وصلت عبر أحد السفراء إلى رفيع، من المقاربة لصيغة الإطار المعقودة مع ، التي تجاوزته بصورة فاضحة إن لم تكن متعمّدة، أكان عبر تكثيف العمليات العسكرية في الجنوب، أو عبر الحسم القاطع من قِبل المسؤولين الإسرائيليّين بعدم الانسحاب من لبنان. كل ذلك لا يشجّع على التفاؤل بحسن تطبيقه.