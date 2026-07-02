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محليات

إسبانيا × النمسا الساعة 10:00.. اشتركوا بـ TOD بـ60$ وفرصة ربح سفرة!

2026-07-02 | 12:38
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إسبانيا × النمسا الساعة 10:00.. اشتركوا بـ TOD بـ60$ وفرصة ربح سفرة!

اسبانيا تواجه النمسا الساعة 10 مساء.. شاهد مباريات المونديال عبر تطبيق TOD واشتركوا عبر الرابط التالي بـ 60$ بدل 95$ وما تضيعوا فرصة الفوز بسفرة الى انطاليا

 

إضغط على الرابط للإشتراك: https://onplus.tv/world-cup

 
 
 
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