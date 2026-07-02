إسبانيا × النمسا الساعة 10:00.. اشتركوا بـ TOD بـ60$ وفرصة ربح سفرة!

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن "زيارته إلى لبنان تمثل خطوة جديدة في مسار العلاقات السورية – اللبنانية، تقوم على أسس الاحترام المتبادل للسيادة، وحسن الجوار، والتعاون البنّاء بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين".