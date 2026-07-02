إسبانيا × النمسا الساعة 10:00.. اشتركوا بـ TOD بـ60$ وفرصة ربح سفرة!

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أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن "زيارته إلى لبنان تمثل خطوة جديدة في مسار العلاقات السورية – اللبنانية، تقوم على أسس الاحترام المتبادل للسيادة، وحسن الجوار، والتعاون البنّاء بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين".
زيارة وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني لبنان، واللقاءات الموسعة التي اجراها كانت العنوان الابرز للمشهد السياسي.
وثق مقطع فيديو لحظة وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى طرابلس، وفي استقباله حشد جماهيري رافعاً الاعلام السورية.