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محليات

إلى سالكي أوتوستراد جبيل شكا.. بيان من قوى الأمن

2026-07-03 | 05:47
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إلى سالكي أوتوستراد جبيل شكا.. بيان من قوى الأمن
إلى سالكي أوتوستراد جبيل شكا.. بيان من قوى الأمن

صدر عن المديرية العامة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامة الآتي:

"ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تزفيت الحفر وصيانة الأوتوستراد الدولي الممتدّ من جبيل إلى شكا، على المسلكَين الغربي والشرقي، وفقًا للآتي:


بتاريخ 04-07-2026: اعتبارًا من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 14:00، ستُباشَر أعمال صيانة وتزفيت الحفر على المسلك الغربي من الأوتوستراد، من مفرق البلمند إلى محلّة كفرعبيدا، ما سيؤدّي إلى قطع جزئي للمسلك المذكور.


بتاريخ 05-07-2026: اعتبارًا من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 14:00، ستُباشَر أعمال صيانة وتزفيت الحفر على المسلك الشرقي من الأوتوستراد، من محلّة كفرعبيدا إلى مفرق البلمند، ما سيؤدّي إلى قطع جزئي للمسلك المذكور.


لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور".
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