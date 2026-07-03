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محليات

​ ماذا دار بين بري وقائد الجيش في عين التينة؟

2026-07-03 | 06:32
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​ ماذا دار بين بري وقائد الجيش في عين التينة؟
​ ماذا دار بين بري وقائد الجيش في عين التينة؟

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الصحة الدكتور راكان ناصر الدين حيث جرى عرض لآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة لا سيما أوضاع القطاع الصحي والاستشفائي بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص وذلك على ضوء الجولة التفقدية التي قام بها مؤخرا وزير الصحة على المستشفيات في محافظتي الجنوب والنبطية.

كما تابع رئيس المجلس النيابي أيضًا المستجدات السياسية والاوضاع العامة وشؤوناً إعلامية خلال استقباله وزير الاعلام بول مرقص.

بري استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث تناول اللقاء عرض لآخر المستجدات لاسيما الامنية منها على ضوء مواصلة اسرائيل إعتداءاتها وخرقها لوقف اطلاق النار، اضافة لاوضاع المؤسسة العسكرية.
 
 
 
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محليات

نبيه بري

عين التينة

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وأعطى الرئيس عون توجيهاته بضرورة التنسيق بين مختلف وحدات الجمارك وتأمين الجهوزية الدائمة لمواكبة الاجراءات المتخذة لضبط التهريب ومكافحة الهدر.


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08:46

بتوجيهات من الرئيس سلام.. إستكمال إزالة خيم النازحين في بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أنه "تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وتعليمات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبتوجيه من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، أنجز فوج حرس مدينة بيروت، بالتنسيق مع فصيلة الرملة البيضاء في شرطة بيروت – المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إزالة جميع الخيم المخالفة التي كانت قد أُقيمت بصورة غير قانونية على أملاك عامة وخاصة في عدد من مناطق العاصمة.

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