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محليات

كمين أمني يُسقط مروّج كوكايين وكبتاغون في سن الفيل

2026-07-04 | 05:59
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كمين أمني يُسقط مروّج كوكايين وكبتاغون في سن الفيل
كمين أمني يُسقط مروّج كوكايين وكبتاغون في سن الفيل

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مروّج مخدرات في منطقة سن الفيل، بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وضبطت بحوزته كميات من الكوكايين والباز وحبوب الكبتاغون، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتفين خلويين.

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، أن الموقوف هو م. ي. (مواليد 2002، سوري الجنسية)، وقد أُلقي القبض عليه بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية.

وأضافت أن التحقيق مع الموقوف أسفر عن اعترافه بما نُسب إليه، فيما أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المختص بإشارة القضاء.

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