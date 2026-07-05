أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

الرئيس عون: لست مغرمًا بإسرائيل.. إنما أعطوني حلاً آخر

2026-07-05 | 03:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الرئيس عون: لست مغرمًا بإسرائيل.. إنما أعطوني حلاً آخر
الرئيس عون: لست مغرمًا بإسرائيل.. إنما أعطوني حلاً آخر

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن ما تم التوصل إليه هو "إطار وليس اتفاقًا"، مشددًا خلال جلسة مع عدد من الصحافيين في قصر بعبدا على أنه منفتح على أي بديل يحقق السلام ويُنهي الحروب، وقال: "يلومني البعض على هذا الإطار، وأنا أقول لهم يمكنني أن أبقى في قصر بعبدا ولا أبالي بأيّ اتفاق، ولكن هل أترك شعبي يموت؟ وهل أتفرج على هذه الحروب والإسنادات وكل ما يحصل من خراب ودمار؟".

وأضاف أنه التقى خلال زيارة إلى سيدة حريصا امرأة من النبطية أخبرته أن منزلها دُمّر بالكامل، وقالت له: "يا فخامة الرئيس لا نريد الحرب، نريد السلام"، مؤكداً: "لست مغرمًا بإسرائيل، إنما أعطوني حلاً آخر لأسير به، أياً يكن. وأنا في انتظار أي حل أو اتفاق يخرجنا من الحروب".

وشدد عون على أن الجيش اللبناني متماسك ولا يمكن الرهان على انقسامه، قائلاً: "يخيّطوا بغير هالمسلة"، مؤكداً أن الجيش يقوم بواجباته في مكافحة المخدرات، وحفظ الأمن في الجنوب وبيروت، وتأمين الاستقرار رغم الظروف الصعبة، وأضاف: "ليس في إمكان أحد أن يراهن على انقسام الجيش، فهذه أحلام. الجيش لكل اللبنانيين، ويحفظ الأمن والاستقرار، وسيبقى".

ورداً على الحديث عن احتمال وقوع فتنة داخلية، أكد أن "ذلك بات من الماضي، ولا أحد قادر على إعادة الحرب الأهلية وعقارب الساعة إلى الوراء، وهناك الجيش اللبناني الضامن للسلم الأهلي".

وفي ما يتعلق بالزيارة المرتقبة إلى الولايات المتحدة، أوضح عون أن الزيارة قائمة، لكنه ينتظر لقاء السفير الأميركي لبحث مختلف الملفات، ومنها زيارة واشنطن.

وأشاد رئيس الجمهورية بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في منع الفتنة، مؤكداً أنه يقف إلى جانبه في هذا المسار، كما أثنى على أداء الوفدين الدبلوماسي والأمني في المفاوضات، معتبراً أنهما "كانا رائعين جداً ووقفا بوجه المفاوض الإسرائيلي"، وأضاف: "لا أحد يزايد علينا في السيادة والاستقلال للبنان وتراب الجنوب".

وأكد عون أن لبنان "لن يقبل أن تبقى إسرائيل في لبنان على الإطلاق"، داعياً إلى إعطاء الفرصة لهذا الإطار، وقال: "دعونا نجرب ونصل إلى نتيجة، وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه. أما أن نعارض من دون أن يكون هناك بديل وتستمر الحروب، فلن أقبل بذلك".

وختم بالتشديد على تمسكه بخطاب القسم والدستور، قائلاً: "لن أسمح بأن يبقى لبنان ينتظر حروب الآخرين على أرضه وسياسة المحاور. زمن المسايرة ولّى، ولن أساير، بل أعمل لكل اللبنانيين، وأنا ضنين بهم جميعاً ولن أميّز بين لبناني وآخر".
مقالات ذات صلة
الرئيس عون: لست مغرمًا بإسرائيل.. إنما أعطوني حلاً آخر

محليات

الرئيس عون

جوزاف عون

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فضل الله: الجنوب لن يكون حقل تجارب.. والسلطة فقدت خطاب الدولة
الرئيس عون عن اسقاط الاتفاق: الظروف اليوم مغايرة عن حقبة 17 أيار ولا ننسى أن الجميع اتصل بي وبارك هذه الخطوات

اقرأ ايضا في محليات

عون لـ"النهار": لن التقي نتنياهو.. وهذه أولى المناطق التجريبية
14:32

عون لـ"النهار": لن التقي نتنياهو.. وهذه أولى المناطق التجريبية

أفادت صحيفة "النهار" ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يستعد لزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل نهاية تموز الجاري، في إطار استكمال تثبيت الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ومتابعة آليات تنفيذه، بالتزامن مع التحضير لبدء "ورشة عسكرية" في جنوب لبنان برعاية ومراقبة أميركيتين.

14:32

عون لـ"النهار": لن التقي نتنياهو.. وهذه أولى المناطق التجريبية

أفادت صحيفة "النهار" ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يستعد لزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل نهاية تموز الجاري، في إطار استكمال تثبيت الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ومتابعة آليات تنفيذه، بالتزامن مع التحضير لبدء "ورشة عسكرية" في جنوب لبنان برعاية ومراقبة أميركيتين.

يحدث الآن

اخترنا لك
عون لـ"النهار": لن التقي نتنياهو.. وهذه أولى المناطق التجريبية
14:32
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فجر منازلاً في بيت ياحون وحداثا
14:18
بين النزوح والإيواءِ والعودة.. وزيرة الشؤون تشرح أعباء الحرب بالأرقام (تقرير خاص)
13:46
ماذا يحمل ماكرون إلى دمشق.. وماذا عن لبنان؟ (المشهد السياسي)
13:43
ماكرون: فرنسا ملتزمة بدعم سوريا ذات سيادة وموحدة
13:33
ماكرون من دمشق: نفتح صفحة جديدة من الاستقرار والسلام
13:32
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026