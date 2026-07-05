الرئيس عون: لست مغرمًا بإسرائيل.. إنما أعطوني حلاً آخر

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن ما تم التوصل إليه هو "إطار وليس اتفاقًا"، مشددًا خلال جلسة مع عدد من الصحافيين في قصر بعبدا على أنه منفتح على أي بديل يحقق السلام ويُنهي الحروب، وقال: "يلومني البعض على هذا الإطار، وأنا أقول لهم يمكنني أن أبقى في قصر بعبدا ولا أبالي بأيّ اتفاق، ولكن هل أترك شعبي يموت؟ وهل أتفرج على هذه الحروب والإسنادات وكل ما يحصل من خراب ودمار؟".

وأضاف أنه التقى خلال زيارة إلى سيدة حريصا امرأة من النبطية أخبرته أن منزلها دُمّر بالكامل، وقالت له: "يا فخامة الرئيس لا نريد الحرب، نريد السلام"، مؤكداً: "لست مغرمًا بإسرائيل، إنما أعطوني حلاً آخر لأسير به، أياً يكن. وأنا في انتظار أي حل أو اتفاق يخرجنا من الحروب".



وشدد عون على أن متماسك ولا يمكن الرهان على انقسامه، قائلاً: "يخيّطوا بغير هالمسلة"، مؤكداً أن الجيش يقوم بواجباته في مكافحة المخدرات، وحفظ الأمن في الجنوب وبيروت، وتأمين الاستقرار رغم الظروف الصعبة، وأضاف: "ليس في إمكان أحد أن يراهن على انقسام الجيش، فهذه أحلام. الجيش لكل اللبنانيين، ويحفظ الأمن والاستقرار، وسيبقى".



ورداً على الحديث عن احتمال وقوع فتنة داخلية، أكد أن "ذلك بات من الماضي، ولا أحد على إعادة الحرب الأهلية وعقارب الساعة إلى الوراء، وهناك الجيش اللبناني الضامن للسلم الأهلي".



وفي ما يتعلق بالزيارة المرتقبة إلى ، أوضح عون أن الزيارة قائمة، لكنه ينتظر لقاء السفير الأميركي لبحث مختلف الملفات، ومنها زيارة واشنطن.



وأشاد رئيس الجمهورية بدور في منع الفتنة، مؤكداً أنه يقف إلى جانبه في هذا المسار، كما أثنى على أداء الوفدين الدبلوماسي والأمني في المفاوضات، معتبراً أنهما "كانا رائعين جداً ووقفا بوجه المفاوض "، وأضاف: "لا أحد يزايد علينا في السيادة والاستقلال للبنان وتراب الجنوب".



وأكد عون أن "لن يقبل أن تبقى في لبنان على الإطلاق"، داعياً إلى إعطاء الفرصة لهذا الإطار، وقال: "دعونا نجرب ونصل إلى نتيجة، وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه. أما أن نعارض من دون أن يكون هناك بديل وتستمر الحروب، فلن أقبل بذلك".



وختم بالتشديد على تمسكه بخطاب القسم والدستور، قائلاً: "لن أسمح بأن يبقى لبنان ينتظر حروب الآخرين على أرضه وسياسة المحاور. زمن المسايرة ولّى، ولن أساير، بل أعمل لكل اللبنانيين، وأنا ضنين بهم جميعاً ولن أميّز بين لبناني وآخر".