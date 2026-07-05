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محليات

فضل الله: الجنوب لن يكون حقل تجارب.. والسلطة فقدت خطاب الدولة

2026-07-05 | 03:22
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فضل الله: الجنوب لن يكون حقل تجارب.. والسلطة فقدت خطاب الدولة
فضل الله: الجنوب لن يكون حقل تجارب.. والسلطة فقدت خطاب الدولة

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "السلطة في لبنان وقّعت اتفاقًا مع العدو الإسرائيلي لا يتضمّن أي بند لمصلحة لبنان"، مشيرًا إلى أن "كل بنوده تصبّ في مصلحة العدو، وتهدف إلى تحقيق ما عجز عن تحقيقه في الميدان".

وقال فضل الله إن الاتفاق "يكرّس الاحتلال والمنطقة العازلة، ويمنع ملاحقة إسرائيل أمام المحاكم والهيئات الدولية"، معتبرًا أن "هدفه الأساسي إلغاء المقاومة عبر ربط بقائها ببقاء الاحتلال".

ورأى أن هناك "معارضة وطنية واسعة للاتفاق عابرة للطوائف والاصطفافات السياسية"، معتبرًا أن "السلطة فقدت خطاب الدولة والمؤسسات، وباتت تتصرف كحزب سياسي يخاصم شريحة كبيرة من اللبنانيين".

وأضاف أن "وظيفة الاتفاق هي تقديم لبنان ورقة لنتنياهو على طاولة المفاوضات الإيرانية - الأميركية"، معتبرًا أن السلطة "فرّطت بعنصر قوة كان يمكن الاستفادة منه، بدل إطلاق خطاب تحريضي ضد إيران".

وشدد فضل الله على أن الاتفاق "منعدم الوجود ولا قيمة ميثاقية أو دستورية أو قانونية له، وهو مرفوض وغير قابل للتطبيق"، مؤكدًا أن "المقاومة باقية ومستمرة، ولن يُفرض على أهل الجنوب ما لا يقبلون به".

وختم معتبرًا أن "الخيار البديل هو العودة إلى الدستور والميثاق والشراكة، والتمسك بعوامل القوة والحقوق الوطنية وحق لبنان المشروع في الدفاع عن نفسه".

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