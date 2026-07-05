فضل الله: الجنوب لن يكون حقل تجارب.. والسلطة فقدت خطاب الدولة

وقال فضل إن الاتفاق "يكرّس الاحتلال والمنطقة العازلة، ويمنع ملاحقة أمام المحاكم والهيئات الدولية"، معتبرًا أن "هدفه الأساسي إلغاء عبر ربط بقائها ببقاء الاحتلال".

ورأى أن هناك "معارضة وطنية للاتفاق عابرة للطوائف والاصطفافات السياسية"، معتبرًا أن "السلطة فقدت خطاب الدولة والمؤسسات، وباتت تتصرف كحزب سياسي يخاصم شريحة كبيرة من اللبنانيين".

وأضاف أن "وظيفة الاتفاق هي تقديم ورقة لنتنياهو على طاولة المفاوضات - الأميركية"، معتبرًا أن السلطة "فرّطت بعنصر قوة كان يمكن الاستفادة منه، بدل إطلاق خطاب تحريضي ضد ".

وشدد فضل الله على أن الاتفاق "منعدم الوجود ولا قيمة ميثاقية أو دستورية أو قانونية له، وهو مرفوض وغير قابل للتطبيق"، مؤكدًا أن "المقاومة باقية ومستمرة، ولن يُفرض على أهل الجنوب ما لا يقبلون به".

وختم معتبرًا أن "الخيار البديل هو العودة إلى الدستور والميثاق والشراكة، والتمسك بعوامل القوة والحقوق الوطنية وحق لبنان المشروع في الدفاع عن نفسه".