أبو فاعور يشرح أسباب اعتراض جنبلاط على اتفاق الإطار (شاهد الفيديو)

أفادت صحيفة "النهار" ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يستعد لزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل نهاية تموز الجاري، في إطار استكمال تثبيت الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ومتابعة آليات تنفيذه، بالتزامن مع التحضير لبدء "ورشة عسكرية" في جنوب لبنان برعاية ومراقبة أميركيتين.