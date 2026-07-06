أميركا "مترددة".. إسرائيل "غير متحمسة" وحزب الله "يرفض"! (الديار)

قالت مصادر مطلعة لصحيفة ، على أن "أي شيء في هذا الخصوص لم يُحسم بعد، لكن ما هو متوافق عليه دوليا هو رفض تكرار تجربة قوات «اليونيفل» التي تعتبر و«اسرائيل» أنها فشلت في مهمتها وفي منع الوجود المسلح للحزب جنوبي الليطاني".



واشارت المصادر الى أن "هناك من يدفع دوليا لتكون هذه من خارج مظلة مجلس الأمن وأن تكون مهمتها نزع سلاح في ظل العوائق الكثيرة التي تمنع من القيام بهذه المهمة، لكن هناك دول أخرى تخشى هذا السيناريو وتعتبر أن الجنود الدوليين سيكونون هدفا سهلا لعناصر حزب وهو ما أثبتته التجربة مع الجنود الإسرائيليين".



ولفتت المصادر الى أن "الخلافات الأميركية-الاسرائيلية- الأوروبية حول هذا الملف تعيق أيضا التوصل إلى تفاهمات بهذا الخصوص. فواشنطن مترددة وتعتبر أن الأولوية لقيام الجيش اللبناني بهذه المهمة، كما أن «اسرائيل» لا تبدو متحمسة لاستقدام قوات تكبّل يديها وقد تدفع إلى انسحابها منه، فيما يصر الأوروبيون وعلى رأسهم فرنسا دورهم المفقود في المنطقة وبالتحديد في من خلال هذه القوات بعدما حرصت وتل أبيب على إبعادهم عن المشهد العام، سواء من خلال مسار التفاوض المباشر الايراني- الأميركي أو من خلال مسار واشنطن حيث يتفاوض لبنان الرسمي مع اسرائيل".