حقيقة اللائحة الإسرائيلية لضباط الجيش اللبناني!

تداول بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي خبراً يزعم أن سلّمت الجانب اللبناني لائحة بأسماء ضباط في ، بينهم ضباط كبار، مطالبةً بمنع وجودهم الميداني في ، بدعوى تسريبهم معلومات إلى ، وفق الادعاءات .