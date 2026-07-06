أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

ماذا يحمل ماكرون إلى دمشق.. وماذا عن لبنان؟ (المشهد السياسي)

2026-07-06 | 13:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماذا يحمل ماكرون إلى دمشق.. وماذا عن لبنان؟ (المشهد السياسي)
ماذا يحمل ماكرون إلى دمشق.. وماذا عن لبنان؟ (المشهد السياسي)

الرئيس عون الى واشنطن والرئيس ترامب الى انقرة والرئيس ماكرون الى دمشق هذه العناوين الثلاثة تشكل المشهد السياسي في لبنان والمنطقة


ففي معلومات الجديد، يتحضر رئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة واشنطن في الحادي والعشرين من تموز كموعد مبدئي حيث سيلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترامب. وتأتي هذه الزيارة بحسب مصادر دبلوماسية اميركية بعد توقيع لبنان على اتفاق الاطار الذي رعته واشنطن بين لبنان واسرائيل. 
اما الرئيس الاميركي فهو سيتوجه الى انقرة حيث تعقد قمة الناتو يومي الثلثاء والاربعاء لمناقشة عناوين اشكالية عدة ابرزها تشكيل التحالف الدولي الذي يعمل له ترامب منذ حربه على ايران، كما طلب تركيا تزويدها بطائرات حربية اف 35 من الولايات المتحدة الاميركية ومعارضة تل أبيب لذلك، بالاضافة الى اهمية لقاء ترامب بالرئيس السوري احمد الشرع على هامش القمة، وانعكاس مضمون اللقاء على لبنان ولا سيما بعد تكرار ترامب كلامه عن تدخل سوري في لبنان. 

وفي الساعات المقبلة، تترقب سوريا زيارة هي الاولى في عهدها الجديد بحيث يزور اول رئيس غربي دمشق بعد تسلم الشرع الرئاسة السورية. مصادر دبلوماسية تحدثت للجديد قائلة ان الزيارة لها عنوانان، سياسي واقتصادي. وهي ستناقش العلاقة الثنائية الفرنسية السورية في اطار التحالف الفرنسي الدائم لتثبيت الوجود اولا والتبادل الاقتصادي ثانيا بالاضافة الى الملف الدائم على الطاولة الفرنسية وهو ملف الحدود اللبنانية السورية وتثبيتها ومساعدة فرنسا في تزويد البلدين بالخرائط الجغرافية القديمة. وتتحدث مصادر دبلوماسية فرنسية عن ان باريس ستستمر بهذا المسعى مع بيروت ودمشق بعدما كان ماكرون اول من جمع الرئيسين عون والشرع في اتصال ثلاثي مشترك لمناقشة الملفات المشتركة. 

ميدانيا لا يزال المشهد يراوح مكانه، وتحدثت معلومات الجديد عن ان لا تطورات جدية في الملف الامني مع استمرار اسرائيل بتنفيذ غاراتها وصولا الى النبطية الفوقا، وفي المعلومات ايضا ان رئيس اللجنة الامنية الجنرال جوزيف كليرفيلد لن يصل الى لبنان في الايام المقبلة، بل يفترض ان يصل في الاسابيع المقبلة، في مهمة يفترض فيها ان يواكب الجيش اللبناني في مهمة الدخول الى المناطق التجريبية متى جرى الاتفاق على ذلك. 
 
مقالات ذات صلة
ماذا يحمل ماكرون إلى دمشق.. وماذا عن لبنان؟ (المشهد السياسي)

محليات

سوريا

ماكرون

احمد الشرع

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مسيرة إسرائيلية تحلق فوق الضاحية الجنوبية
بري يعلم جيداً! (المدن)

اقرأ ايضا في محليات

هل تفعلها مصر؟ الجديد تواكب المباراة الحماسية بين الجمهور
Play
13:19
Play

هل تفعلها مصر؟ الجديد تواكب المباراة الحماسية بين الجمهور

هل تفعلها مصر؟ الجديد تواكب المباراة الحماسية بين الجمهور

13:19

هل تفعلها مصر؟ الجديد تواكب المباراة الحماسية بين الجمهور

هل تفعلها مصر؟ الجديد تواكب المباراة الحماسية بين الجمهور

يحدث الآن

اخترنا لك
هل تفعلها مصر؟ الجديد تواكب المباراة الحماسية بين الجمهور
13:19
معلومات الجديد: زيارة مرتقبة لوزير الاقتصاد عامر البساط الى سوريا على رأس وفد من رجال الاعمال للقاء نظيره السوري على ان يجري البحث في سبل التعاون المشترك
13:10
مصادر سياسية للجديد: جنبلاط يبدي تخوفه دائماً مما يعتبره قنبلة موقوتة في ترك ملف النازحين من دون معالجة ولا سيما ان احتمالات عودة الحرب مرتفعة جداً
13:10
مصادر سياسية للجديد حول دعوة جنبلاط إلى تحضير مراكز إيواء جنوباً: ليست جديدة فهو سبق أن دعا من منبر عين التينة الى الاستعداد جيداً لان المحنة طويلة
13:09
مصادر سياسية للجديد عن كلام جنبلاط حول اتفاق الاطار بأنه "إملاء إسرائيلي": رسالة إلى بعبدا
13:09
معلومات الجديد: لبنان لم يتبلغ أي خبر عن موعد المفاوضات المقبلة في ايطاليا لا على مستوى الرئاسة ولا على مستوى وزارة الخارجية وبانتظار أي دعوة ينقلها السفير الاميركي او وزارة الخارجية الإيطالية
13:09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026