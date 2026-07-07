خطة إسرائيلية.. والقرى المسيحية تحت الخطر؟ (الديار)

جاء في صحيفة "الديار":



في مؤشر خطير، هددت قوات الاسرائيلي عدة قرى مسيحية في الجنوب، بعد ساعات على بيانات رفضت فيه مزاعم رئيس حكومة بنيامين نتانياهو بانها طلبت الانضمام الى اسرائيل، وفي رسالة تهديد مباشرة وجه جيش الاحتلال انذارا إلى عدد من بلدات قضاء مرجعيون، شملت أبل السقي، القليعة، برج الملوك ودير ميماس، دعا فيها السكان إلى منع عودة من اسماهم غرباء إلى قراهم، في إشارة إلى عناصر من ... وهددت ، التي وُصفت بأنها رسمية، بعدم ضمان السكان في حال عدم الاستجابة لهذه التحذيرات، مع استمرار العمليات العسكرية في . كما شددت على تحميل الأهالي مسؤولية ما يجري داخل بلداتهم.