الرئيس سلام: أجدّد التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت

مصادر مقربة من السفير كرم للجديد: مرتاح وذاهب ليقود مسعى من أجل وقف اطلاق النار في لبنان وتحقيق كل البنود الاخرى من اطلاق اسرى الى الانسحاب الكامل وتثبيت الحدود