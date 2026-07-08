ملف المولدات يشعل النقاش.. والبستاني: من حق النواب مساءلة السلطة التنفيذية

شهدت جلسة لجنة الاقتصاد النيابية، برئاسة النائب فريد البستاني، نقاشًا حادًا خلال مناقشة ملف المولدات الكهربائية، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من التعرفة والإزعاج والتلوث، واستمرار الاعتماد على المولدات الخاصة بسبب غياب التغذية الكهربائية الكافية.



وخلال الجلسة، شدد البستاني على حق النواب في ممارسة دورهم الرقابي ومساءلة ممثلي السلطة التنفيذية، مؤكدًا أن من واجب الوزراء والإدارات الإجابة عن أسئلة النواب في إطار من الاحترام المتبادل، وأن ممارسة الرقابة البرلمانية حق دستوري لا يجوز الانتقاص منه



جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدتها اللجنة برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور عامر البساط، ووزيرة البيئة تامارا ، ومديرة عام الاستثمار بالإنابة في والمياه فاديا حايك، ومستشار والمياه حدشيتي، حيث خُصص الاجتماع لبحث ملف المولدات الكهربائية