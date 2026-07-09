القرار اللبناني حُسم.. والحزب "منفصل عن الواقع"! (الجمهورية)

قال مصدر رسمي لـصحيفة "الجمهورية": "إنّ الهاجس الأساس لدى ، والذي يضعه رئيس الجمهورية في رأس قائمة أولوياته هو أن تدخل صيغة الإطار حيّز التطبيق السريع، بدايةً عبر تحقيق الانسحاب من المناطق التجريبية".

وبحسب المصدر الرسمي عينه، فإنّه "على رغم من توقيع على صيغة الإطار، إلّا أنّها لم تُبدِ أي إشارة إيجابية حيالها حتى الآن، بالتالي فإنّ التعويل يبقى على دور فاعل للولايات المتحدة، وهو ما ننتظره في المدى القريب".



واستغرب المصدر ما وصفها المقولة السائدة باستحالة تنفيذ صيغة الإطار، مدرجاً هذا الكلام "في سياق المزايدة والاستفزاز من قِبل جهات محترفة بالتخوين والتهويل، والقرار اللبناني حُسِم لناحية الوصول إلى صيغة الإطار، التي نعتبرها أفضل الممكن، ومطمئنّون إلى الرعاية الأميركية المباشرة لهذه الصيغة، وواثقون بالتزامها بتوفير عوامل إنجاحها وحسن تنفيذها".



وحول موقف " " أوضح: "خيارنا إنهاء الحرب وعدم العودة إليها، والشريحة الواسعة من اللبنانيّين من الطوائف والفئات ترفض خيار الحرب، فيما "حزب " منعزل عن الواقع، وماضٍ في خياراته التي عبّر عنها في الإسنادات التي قام بها، وفق أجندة خارجية معروفة، جرّت على اللبنانيّين، والجنوبيّين خصوصاً، أثماناً تدميرية هائلة في قراهم وممتلكاتهم، ونزوحاً لعشرات الآلاف من أبناء الجنوب، والآلاف من الضحايا الذين سقطوا جرّاء حرب لا تعني اللبنانيّين من قريب أو بعيد. النكران التي يعتمدها لا تغيّر في حقيقة المأساة التي جرّها على . نحن اخترنا مسار الحل وإنهاء الحرب، وهو اختار مسار التعطيل، وخياره هذا لن يُثنينا عن المضي قدماً في الخط الذي انتهجناه لاستعادة الدولة وحصر السلاح ووقف الحرب بصورة نهائية وتحقيق الانسحاب ".