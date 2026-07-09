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محليات

القرار اللبناني حُسم.. والحزب "منفصل عن الواقع"! (الجمهورية)

2026-07-09 | 00:42
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القرار اللبناني حُسم.. والحزب &quot;منفصل عن الواقع&quot;! (الجمهورية)
القرار اللبناني حُسم.. والحزب "منفصل عن الواقع"! (الجمهورية)

قال مصدر رسمي لـصحيفة "الجمهورية": "إنّ الهاجس الأساس لدى لبنان، والذي يضعه رئيس الجمهورية جوزاف عون في رأس قائمة أولوياته هو أن تدخل صيغة الإطار حيّز التطبيق السريع، بدايةً عبر تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية".

وبحسب المصدر الرسمي عينه، فإنّه "على رغم من توقيع إسرائيل على صيغة الإطار، إلّا أنّها لم تُبدِ أي إشارة إيجابية حيالها حتى الآن، بالتالي فإنّ التعويل يبقى على دور فاعل للولايات المتحدة، وهو ما ننتظره في المدى القريب".

واستغرب المصدر ما وصفها المقولة السائدة باستحالة تنفيذ صيغة الإطار، مدرجاً هذا الكلام "في سياق المزايدة والاستفزاز من قِبل جهات محترفة بالتخوين والتهويل، والقرار اللبناني حُسِم لناحية الوصول إلى صيغة الإطار، التي نعتبرها أفضل الممكن، ومطمئنّون إلى الرعاية الأميركية المباشرة لهذه الصيغة، وواثقون بالتزامها بتوفير عوامل إنجاحها وحسن تنفيذها".

وحول موقف "حزب الله" أوضح: "خيارنا إنهاء الحرب وعدم العودة إليها، والشريحة الواسعة من اللبنانيّين من الطوائف والفئات ترفض خيار الحرب، فيما "حزب الله" منعزل عن الواقع، وماضٍ في خياراته التي عبّر عنها في الإسنادات التي قام بها، وفق أجندة خارجية معروفة، جرّت على اللبنانيّين، والجنوبيّين خصوصاً، أثماناً تدميرية هائلة في قراهم وممتلكاتهم، ونزوحاً لعشرات الآلاف من أبناء الجنوب، والآلاف من الضحايا الذين سقطوا جرّاء حرب لا تعني اللبنانيّين من قريب أو بعيد. حالة النكران التي يعتمدها لا تغيّر في حقيقة المأساة التي جرّها على لبنان. نحن اخترنا مسار الحل وإنهاء الحرب، وهو اختار مسار التعطيل، وخياره هذا لن يُثنينا عن المضي قدماً في الخط الذي انتهجناه لاستعادة الدولة وحصر السلاح ووقف الحرب بصورة نهائية وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي".
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