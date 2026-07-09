رئاسة الجمهورية: عيسى أوضح أن انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية والاميركية والاسرائيلية إلى العاصمة الإيطالية مرده إلى اسباب تقنية فقط

رئاسة الجمهورية: الرئيس عون اكد خلال لقائه عيسى على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على اسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة الاطار