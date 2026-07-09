وفد عسكري أميركي إلى بيروت.. وزيارة واشنطن على طاولة عون وعيسى

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون في ميشال عيسى وبحث معه في الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الأميركية بدعوة من الرئيس الاميركي ، اضافةً إلى الأوضاع الراهنة في والمنطقة.



وخلال اللقاء اكد الرئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على اسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة الاطار التي أعلنت في نهاية المفاوضات الاميركية الاسرائيلية في . كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها الاسرائيلية في عدد من البلدات والقرى التي تحتلها.



وأوضح السفير عيسى بعد اللقاء إلى ان زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن تكتسب اهمية خاصة في هذا الظرف بالذات وهي تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الرئيس بلبنان وسعيه لتحقيق الامن والاستقرار فيه وانهاء معاناته شعبه.