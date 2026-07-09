وفد عسكري أميركي إلى بيروت.. وزيارة واشنطن على طاولة عون وعيسى

وردا على سؤال عن الاجتماع المرتقب في روما في ١٤ و١٥ تموز الجاري، اوضح السفير
عيسى ان انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية
والاميركية والاسرائيلية إلى العاصمة
الإيطالية مرده إلى اسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء واعضاء الوفود، علما ان اجتماع روما ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الاطار لاسيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن
من ترتيبات قد تحتاج إلى اختصاصيين قانونيين او تقنيين تبعا للمواضيع المطروحة.
واكد السفير عيسى ان ما سيجري في روما هو استكمال ما اتفق عليه في واشنطن مشيرا إلى اجتماعات عدة ستعقد في العاصمة الإيطالية او غيرها لمتابعة التنفيذ وفق المراحل التي سيتم الاتفاق عليها.
وعن موعد بدء العمل في المناطق التجريبية المحددة في مفاوضات واشنطن، اوضح السفير عيسى ان التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في ما خص المناطق التجريبية، وان وفداً عسكرياً اميركياً سيصل إلى بيروت
خلال ايام للتنسيق وتحديد الية التنفيذ ميدانياً اذ من الضروري عدم حصول اي فراغ لدى انسحاب القوات
الاسرائيلية من المنطقة المحددة، وعلى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الارض.