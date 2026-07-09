تنفيذ الإطار الثلاثي على طاولة سلام وعيسى

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى حيث جرى البحث في تنفيذ الإطار الثلاثي، ولا سيما لجهة بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية تمهيدًا لانتشار الجيش اللبناني فيها