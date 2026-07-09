الرئيس سلام استقبل السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى حيث جرى البحث في تنفيذ الإطار الثلاثي ولا سيما لجهة بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية تمهيدًا لانتشار الجيش اللبناني فيها