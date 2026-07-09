الوكالة الوطنية: قوات الاحتلال تفجّر عددًا من المنازل في بلدة حداثا قضاء بنت جبيل

الرئيس عون استقبل السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى وبحث معه في الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى أميركا بدعوة من الرئيس ترامب اضافةً إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة