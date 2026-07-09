وزير العدل عادل نصار: إلغاء عقوبة الإعدام يعكس استعادة لبنان لدوره الرائد في حقوق الإنسان ولا يعني التساهل مع المجرمين

وزير العدل عادل نصار لـ #وهلق_شو: الاتفاق بين أميركا وإيران لا يغني عن التفاوض المباشر بين لبنان واسرائيل خصوصا ان هناك ملفات اخرى ابرزها ترسيم الحدود