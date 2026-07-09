في فرن الشباك.. توقيف "نشال" بالجرم المشهود

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:



"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها للحدّ من عمليات النشل في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لدى حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل في مناطق

على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّة المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى: ح. ب. (من مواليد عام 1988، لبناني).



بتاريخ 24-06-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة فرن الشباك، أثناء قيامه بتنفيذ عملية نشل على متن درّاجة آليّة نوع "سويت"، لونها جردوني، جرى ضبطها.



وبتفتيشه والدرّاجة، ضُبط ما يلي: مبلغ بعملات مختلفة، وحقيبة يد بداخلها أوراق ثبوتية عائدة لأحد الأشخاص، ومبلغ مالي، وبطاقات مصرفية وصحيّة، و حقيبة بداخلها إجازة سوق ودفتر سيّارة عائدان لأحد الأشخاص، ونظّارات، ومفتاح سيّارة، وسلسال، وسوار، وسكّين ستّ طقّات، وهاتف خلوي.



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص".