مصادر سياسية مطلعة على خط كليمنصو بعبدا والسراي للجديد: الهجوم جاء على خلفية توتر بين جنبلاط وعون وسلام بعد عدم تعيين مرشحه لرئاسة هيئة الكهرباء ما اعتبره تحجيمً

أفادت صحيفة "النهار" في أسرارها أن نوابًا نقلوا عن وزير الخارجية يوسف رجي بأنه سيتعامل إيجاباً مع العريضة التي أعدّها النواب للإبقاء على بعثة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، على الرغم من عدم توقيع نواب "القوات اللبنانية" على العريضة.
جاء في صحيفة "الأخبار": في وقت كانت أوساط لبنانية تحاول استيضاح حقيقة ما دار بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع بشأن لبنان، وإعلان الرئيس الأميركي أن الشرع قدّم له تعهّدات بشأن المساعدة في التعامل مع حزب الله، أكّد الرئيس نبيه بري لـصحيفة "الأخبار" أن "سوريا ليست في هذا الوارد"، مشدداً على أن لقاءه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي طُرحت فيه كل الأمور بوضوح شديد.
كتبت صحيفة "الديار":تشير أوساط مطلعة على أجواء بعبدا، أن لبنان الرسمي يراهن بصورة شبه كاملة على المسار الذي تقوده واشنطن، خصوصًا مع اقتراب الزيارة الأولى المرتقبة في 21 الجاري للرئيس جوزاف عون إلى البيت الأبيض ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي يُنتظر أن تشكل محطة مفصلية لتوفير الغطاء السياسي للمرحلة التنفيذية، وترجمة ما أُنجز على طاولة التفاوض إلى خطوات ميدانية قابلة للتطبيق.!