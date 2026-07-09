مصادر سياسية مطلعة على خط كليمنصو بعبدا والسراي للجديد: الهجوم جاء على خلفية توتر بين جنبلاط وعون وسلام بعد عدم تعيين مرشحه لرئاسة هيئة الكهرباء ما اعتبره تحجيمً

جاء في صحيفة "الأخبار":



في وقت كانت أوساط لبنانية تحاول استيضاح حقيقة ما دار بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع بشأن لبنان، وإعلان الرئيس الأميركي أن الشرع قدّم له تعهّدات بشأن المساعدة في التعامل مع حزب الله، أكّد الرئيس نبيه بري لـصحيفة "الأخبار" أن "سوريا ليست في هذا الوارد"، مشدداً على أن لقاءه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي طُرحت فيه كل الأمور بوضوح شديد.