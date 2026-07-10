تنسيق وزاري لإحكام الرقابة على الصادرات اللبنانية

عقد وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والاقتصاد والتجارة عامر البساط اجتماعا تنسيقيا في وزارة الداخلية، بحضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العقيد أيمن مشموشي، وعدد من المعنيين من الوزارتين.



وخصص الاجتماع للبحث في الإجراءات المعتمدة لضبط حركة الصادرات اللبنانية، لا سيما المتجهة إلى دول الخليج، وخصوصا إلى المملكة العربية السعودية، والتشديد على تعزيز آليات التدقيق والرقابة والتفتيش، بما يضمن إحكام عمليات الضبط، ومنع أي محاولات للتهريب، والحفاظ على سلامة الصادرات اللبنانية وتعزيز الثقة بها في الأسواق الخارجية.



وأكد المجتمعون أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارتين، وسائر الإدارات والأجهزة الأمنية والرقابية المعنية، بما يكفل تشديد الرقابة على عمليات التصدير، وتطبيق الإجراءات اللازمة وفق أعلى المعايير.