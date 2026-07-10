أوقع بفتيات عبر تطبيقات التواصل.. والنهاية بكمين أمني

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة قيامه بحفظ مقاطع فيديو خاصة بالمدّعية على هاتفه الخلوي، تظهر فيها بشكل غير محتشم، كانت قد التقطتها عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ومن ثم ابتزازها وتهديدها بنشرها في حال لم تدفع له مبلغًا ماليًا، بلغ حوالى /8,000/ دولار
أميركي.
وبتفتيش هاتفه الخلوي، عُثر على عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر فيها فتيات أخريات، ويُشتبه بتعرّضهن للأفعال عينها.
أودع القضاء
المختص بناء على إشارته.
تنبيه:
تكرّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
دعوتها إلى ضرورة التحلّي بالوعي والحذر عند استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعدم مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة مع أي شخص، ولا سيّما تلك التي قد تُستغلّ بطرق غير مشروعة، تفاديًا للوقوع ضحية جرائم الابتزاز الإلكتروني.