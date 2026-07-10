أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بعد استعادة حريته.. نائب يتصل بـ فضل شاكر

2026-07-10 | 09:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد استعادة حريته.. نائب يتصل بـ فضل شاكر
بعد استعادة حريته.. نائب يتصل بـ فضل شاكر

صدر عن النائب اللواء أشرف ريفي البيان الآتي:

"إتصلتُ بالصديق الفنان فضل شاكر مهنئاً إياه باستعادة حريته، بعد سنواتٍ طويلة من المعاناة، والتي أرى أنها نتجت عن مسارٍ قضائي وأمني لم يحقق العدالة الموضوعية.

لقد دفعَت فئات واسعة من اللبنانيين، ومن المقيمين في لبنان، ولا سيما أبناء الطائفة السنية، أثماناً باهظة نتيجة الخلل في تطبيق العدالة وتسييس بعض الملفات، فيما بقي آخرون بمنأى عن المحاسبة.

إنني أُدين كل من ساهم في إصدار أحكامٍ أعتبرها مجحفة، وأحيّي القضاة الشجعان الذين انتصروا للحق وللقانون، وأثبتوا أن القضاء المستقل هو الركيزة الأساسية للعدالة وقيام الدولة.

إن التحية للصديق فضل شاكر هي أيضاً تحيةٌ لكل من شعر أنه تعرّض للظلم، ولكل من انتظر سنواتٍ حتى ينال حقه في محاكمة عادلة وعدالة مُنصفة.

كما أتوجّه بالتحية إلى فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والحكومة، على ما يبعث الأمل بإعادة الإعتبار لدولة القانون والمؤسسات، وبفتح صفحة جديدة تُستعاد فيها هيبة القضاء واستقلاليته.

وآمل أن يشكّل إقرار قانون العفو العام، بعد دراسةٍ مسؤولة وعادلة، خطوةً نحو معالجة الملفات العالقة، وإنصاف كل من استحق الإنصاف، وطيّ صفحة أثقلت لبنان في ظل مرحلةٍ هيمَن فيها المشروع الإيراني وأذرّعه على القرار الوطني، وأضعفت مؤسسات الدولة، وأساءت إلى مفهوم العدالة وسيادة القانون.

وختم :"إن لبنان لا يمكن أن ينهض إلا بدولةٍ واحدة، وسلاحٍ واحد، وقضاءٍ مستقل، وعدالةٍ تُطبَّق على الجميع من دون إستثناء أو إنتقائية، فهذه هي الضمانة الوحيدة لاستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وبمستقبل وطنهم".
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
بعد استعادة حريته.. نائب يتصل بـ فضل شاكر

محليات

فضل شاكر

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أولى مناطق الانسحاب تُحسم قريباً (الجمهورية)
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون كبار في تل أبيب يترقبون ضوءاً أخضر من إدارة ترامب لشن ضربات إسرائيلية مستقلة على ايران

اقرأ ايضا في محليات

لـ "ردّ الجميل".. سوريا تدعو فضل شاكر لزيارتها!
09:51

لـ "ردّ الجميل".. سوريا تدعو فضل شاكر لزيارتها!

دعا وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح الفنان اللبناني فضل شاكر إلى زيارة دمشق، من أجل تكريمه و"ردّ الجميل إليه" لمناصرته ثورة الشعب السوري ضد النظام المخلوع.

09:51

لـ "ردّ الجميل".. سوريا تدعو فضل شاكر لزيارتها!

دعا وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح الفنان اللبناني فضل شاكر إلى زيارة دمشق، من أجل تكريمه و"ردّ الجميل إليه" لمناصرته ثورة الشعب السوري ضد النظام المخلوع.

من الضمان.. وزير العمل يزف بشرى سارة!
09:21

من الضمان.. وزير العمل يزف بشرى سارة!

ترأّس وزير العمل محمد حيدر، صباح اليوم الجمعة الواقع في 10/7/2026، اجتماع عمل موسّع في المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيروت، حضره المدير العام للصندوق د. محمد كركي، ونقيب الأطباء د. الياس شلالا، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصّة البروفيسور بيار يارد، وممثّلين عن الأطباء والمستشفيات والمدراء ورؤساء المصالح في الضمان.

09:21

من الضمان.. وزير العمل يزف بشرى سارة!

ترأّس وزير العمل محمد حيدر، صباح اليوم الجمعة الواقع في 10/7/2026، اجتماع عمل موسّع في المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيروت، حضره المدير العام للصندوق د. محمد كركي، ونقيب الأطباء د. الياس شلالا، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصّة البروفيسور بيار يارد، وممثّلين عن الأطباء والمستشفيات والمدراء ورؤساء المصالح في الضمان.

يحدث الآن

اخترنا لك
لـ "ردّ الجميل".. سوريا تدعو فضل شاكر لزيارتها!
09:51
من الضمان.. وزير العمل يزف بشرى سارة!
09:21
موجز الأخبار من قناة الجديد
09:06
مراسل الجديد: غارة من مسيرة إستهدفت بلدة النبطية الفوقا
08:46
النائب العام التمييزي يلتقي السفير السعودي.. وبحثٌ في التعاون القضائي بين لبنان والمملكة
08:44
الرئيس عون: صيغة الاطار ستعيد الى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام اسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها
08:44
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026