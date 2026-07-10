بعد استعادة حريته.. نائب يتصل بـ فضل شاكر

صدر عن النائب أشرف ريفي البيان الآتي:

"إتصلتُ بالصديق الفنان فضل شاكر مهنئاً إياه باستعادة حريته، بعد سنواتٍ طويلة من المعاناة، والتي أرى أنها نتجت عن مسارٍ قضائي وأمني لم يحقق العدالة الموضوعية.



لقد دفعَت فئات من اللبنانيين، ومن المقيمين في ، ولا سيما أبناء الطائفة السنية، أثماناً باهظة نتيجة الخلل في تطبيق العدالة وتسييس بعض الملفات، فيما بقي آخرون بمنأى عن المحاسبة.



إنني أُدين كل من ساهم في إصدار أحكامٍ أعتبرها مجحفة، وأحيّي القضاة الشجعان الذين انتصروا للحق وللقانون، وأثبتوا أن المستقل هو الركيزة الأساسية للعدالة وقيام الدولة.



إن التحية للصديق فضل شاكر هي أيضاً تحيةٌ لكل من شعر أنه تعرّض للظلم، ولكل من انتظر سنواتٍ حتى ينال حقه في محاكمة عادلة وعدالة مُنصفة.



كما أتوجّه بالتحية إلى فخامة رئيس الجمهورية، ودولة ، والحكومة، على ما يبعث الأمل بإعادة الإعتبار لدولة القانون والمؤسسات، وبفتح صفحة تُستعاد فيها هيبة القضاء واستقلاليته.



وآمل أن يشكّل إقرار قانون العفو العام، بعد دراسةٍ مسؤولة وعادلة، خطوةً نحو معالجة الملفات العالقة، وإنصاف كل من استحق الإنصاف، وطيّ صفحة أثقلت لبنان في ظل مرحلةٍ هيمَن فيها المشروع وأذرّعه على القرار الوطني، وأضعفت مؤسسات الدولة، وأساءت إلى مفهوم العدالة وسيادة القانون.



وختم :"إن لبنان لا يمكن أن ينهض إلا بدولةٍ واحدة، وسلاحٍ واحد، وقضاءٍ مستقل، وعدالةٍ تُطبَّق على الجميع من دون إستثناء أو إنتقائية، فهذه هي الضمانة الوحيدة لاستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وبمستقبل وطنهم".