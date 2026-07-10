لبنان حاضر في إسطنبول.. لقاء ودّي بين أمينة أردوغان وسحر بعاصيري سلام

التقت السفيرة سحر بعاصيري سلام السيدة الأولى في الجمهورية ، السيدة أمينة ، في جلسة ودية عكست عمق العلاقات بين البلدين، وتناولتا خلالها عدداً من الاهتمامات المشتركة، ولا سيما في المجالات الاجتماعية والتربوية والبيئية.



