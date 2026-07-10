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محليات

لبنان حاضر في إسطنبول.. لقاء ودّي بين أمينة أردوغان وسحر بعاصيري سلام

2026-07-10 | 15:07
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لبنان حاضر في إسطنبول.. لقاء ودّي بين أمينة أردوغان وسحر بعاصيري سلام
لبنان حاضر في إسطنبول.. لقاء ودّي بين أمينة أردوغان وسحر بعاصيري سلام

التقت السفيرة سحر بعاصيري سلام السيدة الأولى في الجمهورية التركية، السيدة أمينة أردوغان، في جلسة ودية عكست عمق العلاقات بين البلدين، وتناولتا خلالها عدداً من الاهتمامات المشتركة، ولا سيما في المجالات الاجتماعية والتربوية والبيئية.

  •  
  • وأبدت السيدة أردوغان اهتماماً صادقاً بما يمرّ به لبنان، معربةً عن تمنياتها للشعب اللبناني بالاستقرار والازدهار.

    وشكرت السفيرة بعاصيري السيدة أردوغان على حسن الاستضافة، معربةً عن أملها في المزيد من التعاون.
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