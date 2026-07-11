طلاق نهائي مع مذكرة التفاهم.. وتراجع الاهتمام الأميركي بلبنان؟ (الديار)

بدورها، شككت مصادر سياسية معارضة لاتفاق الاطار بالمواقف الأميركية التي لم تتحول الى إجراءات تنفيذية على الارض، ولا مؤشرات على استعداد اسرائيلي للانسحاب في ظل تصريحات نتنياهو البقاء في واشتراطه انسحاب مقاتلي اولا من المناطق التجريبية قبل انسحاب الجيش الاسرائيلي فيما يطالب بانسحاب اسرائيل اولا قبل دخول الجيش وتحديد المراحل التجريبية الاخرى، كما ان الاجراءات الاميركية حسب المصادر تعني انتهاء عمل لجنة الميكانيزم والدور الفرنسي وكل ما يرتبط باتفاق تشرين الثاني 2024 والطلاق النهائي مع مذكرة التفاهم الاميركية الايرانية، مع تأكيد المصادر بأن نقل المفاوضات الى روما لا يعني تراجع الاهتمام بلبنان وظهر ذلك من خلال بحث الملف اللبناني مع الرئيس السوري احمد ودفعه الى مواجهة حزب .