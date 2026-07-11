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محليات

طلاق نهائي مع مذكرة التفاهم.. وتراجع الاهتمام الأميركي بلبنان؟ (الديار)

2026-07-11 | 00:43
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طلاق نهائي مع مذكرة التفاهم.. وتراجع الاهتمام الأميركي بلبنان؟ (الديار)
طلاق نهائي مع مذكرة التفاهم.. وتراجع الاهتمام الأميركي بلبنان؟ (الديار)

أكدت مصادر لبنانية لصحيفة " الديار"، أن المنطقة التجريبية الأولى تشمل فرون والغندورية والزوطرين والمرحلة الثانية بنت جبيل، وأضافت المصادر، أن لبنان يأمل انسحاب اسرائيل من المنطقة التجريبية الأولى قبل 14 تموز واذا لم يحصل الانسحاب فان لبنان قد يعيد النظر بالمشاركة في اجتماعات روما.

بدورها، شككت مصادر سياسية معارضة لاتفاق الاطار بالمواقف الأميركية التي لم تتحول الى إجراءات تنفيذية على الارض، ولا مؤشرات على استعداد اسرائيلي للانسحاب في ظل تصريحات نتنياهو البقاء في جنوب لبنان واشتراطه انسحاب مقاتلي حزب الله اولا من المناطق التجريبية قبل انسحاب الجيش الاسرائيلي فيما لبنان يطالب بانسحاب اسرائيل اولا قبل دخول الجيش وتحديد المراحل التجريبية الاخرى، كما ان الاجراءات الاميركية حسب المصادر المعارضة تعني انتهاء عمل لجنة الميكانيزم والدور الفرنسي وكل ما يرتبط باتفاق تشرين الثاني 2024 والطلاق النهائي مع مذكرة التفاهم الاميركية الايرانية، مع تأكيد المصادر بأن نقل المفاوضات الى روما لا يعني تراجع الاهتمام الاميركي بلبنان وظهر ذلك من خلال بحث ترامب الملف اللبناني مع الرئيس السوري احمد الشرع ودفعه الى مواجهة حزب الله.
 
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