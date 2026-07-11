مواعيد جديدة لسير الشاحنات.. تعميم من وزارة الداخلية

كتبت جريدة "المدن":



قطر مجدداً على خط وقف التصعيد في المنطقة، وعودة المفاوضات الإيرانية الأميركية. كما أن الدوحة فعّلت مجدداً حركتها الديبلوماسية على خط السعي لمنع إسرائيل من إسقاط وقف النار في لبنان وتجديد الحرب. فبعيد التصعيد الأميركي ضد إيران، تحرك وفد قطري على خط العلاقات الأميركية الإيرانية، وحطّ الوفد في طهران لإعادة إحياء المفاوضات التي يفترض أن تتجدد في اجتماع إيراني أميركي الأسبوع المقبل. أما الملف اللبناني، فلا يزال يحظى باهتمام قطري، خصوصاً أن وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي سيزور لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة للقاء المسؤولين، ضمن تقديم رؤية الدوحة الشاملة لوقف الحرب في المنطقة.