مواعيد جديدة لسير الشاحنات.. تعميم من وزارة الداخلية

تعمم وزارة الداخلية والبلديات القرار رقم 791 تاريخ 2 تموز 2026 حول تحديد توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية. pic.twitter.com/ygZT58yHIq
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) July 11, 2026
تعمم وزارة الداخلية والبلديات القرار رقم 791 تاريخ 2 تموز 2026 حول تحديد توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية. pic.twitter.com/ygZT58yHIq
وصفت مصادر مطلعة لجريدة "الأنباء الالكترونية" زيارة الرئيس سلام الى تركيا بـ "المهمة"، مشيرة الى أنها تأتي على خلفية المواقف الأخيرة التي أعلنها إردوغان في ختام اجتماع دول حلف شمال الأطلسي الذي عقد في العاصمة التركية، وفيها أن أمن تركيا يمر بثلاث عواصم هي أنقرة ودمشق وبيروت.
كتبت جريدة "المدن":قطر مجدداً على خط وقف التصعيد في المنطقة، وعودة المفاوضات الإيرانية الأميركية. كما أن الدوحة فعّلت مجدداً حركتها الديبلوماسية على خط السعي لمنع إسرائيل من إسقاط وقف النار في لبنان وتجديد الحرب. فبعيد التصعيد الأميركي ضد إيران، تحرك وفد قطري على خط العلاقات الأميركية الإيرانية، وحطّ الوفد في طهران لإعادة إحياء المفاوضات التي يفترض أن تتجدد في اجتماع إيراني أميركي الأسبوع المقبل. أما الملف اللبناني، فلا يزال يحظى باهتمام قطري، خصوصاً أن وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي سيزور لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة للقاء المسؤولين، ضمن تقديم رؤية الدوحة الشاملة لوقف الحرب في المنطقة.