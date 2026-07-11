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محليات

مواعيد جديدة لسير الشاحنات.. تعميم من وزارة الداخلية

2026-07-11 | 03:28
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مواعيد جديدة لسير الشاحنات.. تعميم من وزارة الداخلية
مواعيد جديدة لسير الشاحنات.. تعميم من وزارة الداخلية

عممت وزارة الداخلية والبلديات القرار رقم 791 بتاريخ 2 تموز 2026 بشأن تحديد توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية، بهدف الحد من الازدحام المروري، وتعزيز السلامة العامة، وتأمين انسيابية حركة السير.

 
 
يقضي القرار بمنع جميع الشاحنات اللبنانية والأجنبية التي يزيد وزنها الإجمالي على 7.5 طن  من السير على جميع الطرق الدولية والرئيسية والثانوية في لبنان في الأوقات التالية:

يوم الجمعة من الساعة 14:00 حتى الساعة 24:00 
يوم الأحد من الساعة 15:00 حتى الساعة 24:00
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تحرك دبلوماسي لمنع إسرائيل.. الدوحة على خط المناطق التجريبية (المدن)
01:31

تحرك دبلوماسي لمنع إسرائيل.. الدوحة على خط المناطق التجريبية (المدن)

كتبت جريدة "المدن":

قطر مجدداً على خط وقف التصعيد في المنطقة، وعودة المفاوضات الإيرانية الأميركية. كما أن الدوحة فعّلت مجدداً حركتها الديبلوماسية على خط السعي لمنع إسرائيل من إسقاط وقف النار في لبنان وتجديد الحرب. فبعيد التصعيد الأميركي ضد إيران، تحرك وفد قطري على خط العلاقات الأميركية الإيرانية، وحطّ الوفد في طهران لإعادة إحياء المفاوضات التي يفترض أن تتجدد في اجتماع إيراني أميركي الأسبوع المقبل. أما الملف اللبناني، فلا يزال يحظى باهتمام قطري، خصوصاً أن وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي سيزور لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة للقاء المسؤولين، ضمن تقديم رؤية الدوحة الشاملة لوقف الحرب في المنطقة.

01:31

تحرك دبلوماسي لمنع إسرائيل.. الدوحة على خط المناطق التجريبية (المدن)

كتبت جريدة "المدن":

قطر مجدداً على خط وقف التصعيد في المنطقة، وعودة المفاوضات الإيرانية الأميركية. كما أن الدوحة فعّلت مجدداً حركتها الديبلوماسية على خط السعي لمنع إسرائيل من إسقاط وقف النار في لبنان وتجديد الحرب. فبعيد التصعيد الأميركي ضد إيران، تحرك وفد قطري على خط العلاقات الأميركية الإيرانية، وحطّ الوفد في طهران لإعادة إحياء المفاوضات التي يفترض أن تتجدد في اجتماع إيراني أميركي الأسبوع المقبل. أما الملف اللبناني، فلا يزال يحظى باهتمام قطري، خصوصاً أن وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي سيزور لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة للقاء المسؤولين، ضمن تقديم رؤية الدوحة الشاملة لوقف الحرب في المنطقة.

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