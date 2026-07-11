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2026-07-11 | 14:15
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السفير الأميركي في إسرائيل: أبلغتنا إسرائيل بوجود مخطط إيراني لاغتيال الرئيس ترامب
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