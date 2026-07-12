الرئيس بري معزياً بوفاة الامير حمد بن خليفة آل ثاني: سنحفظه على الدوام صديقاً ومبلسماً لجراحاتنا

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري معزيا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وقال: بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقضائه الذي لا يُرد ورحمته التي وسعت كل شيء ، وبمشاعر الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة صاحب السمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، تودعونه وتفقدونه، والداً وقامة أحبت ونذرت نفسها لدولة لقطر في سبيل تقدمها وإستقرارها وتألق إنسانها.

