الرئيس بري معزياً بوفاة الامير حمد بن خليفة آل ثاني: سنحفظه على الدوام صديقاً ومبلسماً لجراحاتنا

أبرق معزيا دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن آل ثاني وقال: بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة سبحانه وتعالى وقضائه الذي لا يُرد ورحمته التي وسعت كل شيء ، وبمشاعر الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة صاحب السمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، تودعونه وتفقدونه، والداً وقامة أحبت ونذرت نفسها لدولة لقطر في سبيل تقدمها وإستقرارها وتألق إنسانها.

