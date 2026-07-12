الرئيس بري معزياً بوفاة الامير حمد بن خليفة آل ثاني: سنحفظه على الدوام صديقاً ومبلسماً لجراحاتنا

واضاف بري: في رحيله لبنان
واللبنانيون أول الحزن دمعة، سنحفظه على الدوام صديقاً ومبلسماً لجراحاتنا، ويداً بيضاء تجمع وتؤازر وقولاً وعملاً وموقفاً راسخاً إلى جانب لبنان واللبنانيين في سلمهم وإستقرارهم ووحدتهم ونهضتهم يوم عز الوقوف.
وختم بري: صاحب السمو بإسمي وبإسم المجلس النيابي أتقدم منكم ومن سائر الأسرة الكريمة ومن عموم الشعب القطري
الشقيق، بأحر التعازي والمواساة سائلين المولى العزيز
القدير أن يلهمنا وإياكم عظيم الصبر والسلوان، وأن يسكن الراحل الكبير الفسيح من جناته وأن يمُن عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة قطر وشعبها الشقيق بدوام الأمن والإستقرار.