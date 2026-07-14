الرئيس عون يدين الاعتداءات على السعودية والأردن

"إننا نرى في هذه الأعمال العدائية محاولات مكشوفة ومتعددة المصادر، لا تستهدف فقط أمن المملكة وسيادتها والدول المستهدفة ، بل تسعى بشكل ممنهج إلى تقويض استقرار منطقة الخليج العربي
وإبقاء المنطقة بأسرها في حالة
دائمة من التوتر والقلق، بما يخدم مخططات لا تريد الخير لشعوبنا العربية
. ومن منطلق الروابط التاريخية والأخوية الوثيقة التي تجمعنا بأشقائنا، نؤكد اليوم
على التضامن اللبناني الواسع والكامل —رسمياً وشعبياً— مع المملكة العربية السعودية
ومع كافة دول الخليج العربي ومع المملكة الأردنية الهاشمية ، معتبرين إن أمن هذه الدول واستقرارها هما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وإن أي مساس بسيادة أشقائنا هو مساس بالعمق اللبناني والعربي.
ونسأل الله
تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية
ودول الخليج الشقيقة، والاردن ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار."