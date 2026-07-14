الرئيس عون يدين الاعتداءات على السعودية والأردن

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها دول الخليج الشقيقة، والتي كان آخرها الاعتداء الآثم الذي استهدف الشقيقة، وكذلك استهداف المملكة الأردنية الشقيقة وقال:

"إننا نرى في هذه الأعمال العدائية محاولات مكشوفة ومتعددة المصادر، لا تستهدف فقط أمن المملكة وسيادتها والدول المستهدفة ، بل تسعى بشكل ممنهج إلى تقويض استقرار منطقة الخليج وإبقاء المنطقة بأسرها في دائمة من التوتر والقلق، بما يخدم مخططات لا تريد الخير لشعوبنا . ومن منطلق الروابط التاريخية والأخوية الوثيقة التي تجمعنا بأشقائنا، نؤكد على التضامن اللبناني الواسع والكامل —رسمياً وشعبياً— مع ومع كافة دول الخليج العربي ومع المملكة الأردنية الهاشمية ، معتبرين إن أمن هذه الدول واستقرارها هما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وإن أي مساس بسيادة أشقائنا هو مساس بالعمق اللبناني والعربي.



ونسأل تعالى أن يحفظ المملكة العربية ودول الخليج الشقيقة، والاردن ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار."