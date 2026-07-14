الرئيس سلام: نعلن وقوفنا الثابت إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها

صدر عن رئيس الحكومة ، البيان التالي:



ندين بأشدّ العبارات الاعتداءات التي تستهدف ، والتي تشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة برمتها واستقرارها وللسلم والأمن الدوليين، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.



وإذ نؤكد تضامننا الكامل مع المملكة ، قيادةً وحكومةً وشعباً، فإننا نعلن وقوفنا إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها، ونؤيد حقها الكامل في اتخاذ ما تراه ضرورياً من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها ومصالحها، انطلاقاّ من المشروع في الدفاع عن النفس.



أن استمرار هذه الاعتداءات يكشف إصراراً خطيراً على تقويض الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في .