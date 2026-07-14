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محليات

الرئيس سلام: نعلن وقوفنا الثابت إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها

2026-07-14 | 01:11
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الرئيس سلام: نعلن وقوفنا الثابت إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها
الرئيس سلام: نعلن وقوفنا الثابت إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها

صدر عن رئيس الحكومة نواف سلام، البيان التالي:

ندين بأشدّ العبارات الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، والتي تشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة برمتها واستقرارها وللسلم والأمن الدوليين، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

وإذ نؤكد تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، فإننا نعلن وقوفنا الثابت إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها، ونؤيد حقها الكامل في اتخاذ ما تراه ضرورياً من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها ومصالحها، انطلاقاّ من الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

أن استمرار هذه الاعتداءات يكشف إصراراً خطيراً على تقويض الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في الخليج العربي.
 
 
 
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محليات

نواف سلام

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الرئيس سلام: نؤكد تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً ونعلن وقوفنا الثابت إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها

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