هل سيوافق "حزب الله"؟.. بري: اتفاق أم إطار؟ (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأن "التنسيق يتواصل بين قيادة الجيش اللبناني والوفد العسكري الأميركي (سنتكوم) لوضع اللمسات على مشروع المناطق التجريبية، على أن تُرفع نتائج المشاورات إلى لجنة المفاوضات المباشرة في روما لإقرارها والإعلان عنها، بوصفها أول إنجاز عملي يؤكد خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، ويفتح الباب أمام مرحلة من التنسيق عبر لجان واقتصادية وتقنية مشتركة".

وقالت الصحيفة: "وفق التصور الأولي، سيتولى الوفد العسكري الأميركي، بعد انسحاب قوات الاحتلال ، الإشراف على انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق ومتابعة تنفيذ الالتزامات المطلوبة، على أن تُحال النتائج إلى لتفويض الجيش رسمياً بالانتشار واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل المنطقة منزوعة السلاح بالكامل".



وأضافت الصحيفة: "خلال اجتماعاته مع "سنتكوم"، شدد الجيش أن أي انتشار فعلي يبقى مشروطاً بوقف الأعمال العدائية ، بما يشمل تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف عمليات التجريف والخروقات اليومية. فالجيش، وفق هذا المنطق، لا يستطيع تنفيذ المهام المطلوبة منه فيما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية بوتيرتها الحالية، وتشمل المناطق التجريبية، وفق الصيغة المتداولة، الزوطرين الغربية والشرقية، وفرون، والغندورية، وبرج قلاوية، وقلاوية. وإذا كانت هذه البلدات موزعة بين شمال الليطاني وجنوبه، فإن توسيع إسرائيل الخط الأصفر قبل يومين وضمها جميعاً إلى منطقتها الأمنية يوحي بأنها سجلت انسحاباً منها على الخرائط، مع أنها لم تكن تحتلها ففعلياً ويُتوقع أن يوافق على هذه الصيغة، باعتبار أن البلدات الواقعة شمال الليطاني ليست محتلة أصلاً، فيما تقع البلدات الأخرى جنوب النهر".



وفي هذا السياق، نُقل عن تساؤله: «هل هو اتفاق أم إطار؟ وكيف يكون إطاراً وتنبثق عنه لجان تنفيذية؟». ويواصل الثنائي رهانه على مسار إسلام آباد، انطلاقاً من قناعته بأن إسرائيل ستُفشل اتفاق الإطار بنفسها عبر الامتناع عن تنفيذ التزاماتها، كما تعكسه وقائع الجنوب حتى الآن.