أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

​حريق في مرفأ بيروت..وبيان توضيحي!

2026-07-14 | 02:41
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
​حريق في مرفأ بيروت..وبيان توضيحي!
​حريق في مرفأ بيروت..وبيان توضيحي!

صدر عن إدارة واستثمار مرفأ بيروت، البيان التالي:

أوضحت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن الدخان الذي شوهد صباح اليوم ناجم عن تجدد محدود للاشتعال داخل الحاوية المعزولة التي كانت قد تعرضت لحريق أمس الاثنين، مؤكدة أن فريق إطفاء مرفأ بيروت تدخل فوراً، بمؤازرة فوج إطفاء بيروت، والدفاع المدني وتمت إعادة تبريد الحاوية وإخماد الحريق.

وفي التفاصيل أن حريقاً محدوداً قد شبّ امس الاثنين في إحدى الحاويات على متن باخرة في عرض البحر بينما كانت متجهة نحو مرفأ بيروت. وفور وقوع الحادثة، أبلغ قبطان السفينة عن السيطرة على النيران.

وفي غضون ذلك، تبلغت رئاسة الميناء والبحرية اللبنانية بالأمر، وتحركت على الفور نحو موقع الباخرة في عرض البحر بالتنسيق مع PSO و PFSO مرفأ بيروت. وبعد التحقق من إخماد الحريق والسيطرة الكاملة عليه، سُمح للباخرة بالدخول والرسو على الرصيف (16)، وذلك وسط إجراءات أمن وتدابير سلامة مشددة بمؤازرة ومواكبة من فوج إطفاء بيروت، فريق إطفاء المرفأ، مركز الإنقاذ التابع للجيش اللبناني وإدارة محطة الحاويات.

وفور رسو الباخرة، باشرت الفرق المختصة بسحب الحاوية من على متن السفينة، حيث جرى التعامل معها وفقاً لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية (ISPS Code)، وبأعلى معايير السلامة العامة لضمان سلامة طاقم السفينة، الموظفين، الحرم المرفئي، والباخرة نفسها، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار إضافية.
 
 
مقالات ذات صلة
​حريق في مرفأ بيروت..وبيان توضيحي!

محليات

مرفأ بيروت

حريق

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لبنان وإسرائيل وجهاً لوجه للمرة السادسة.. الجديد تواكب المفاوضات في روما وبعبدا
"سرقها من الأشرفية وحاول بيعها في طريق الجديدة".. بقبضة قوى الأمن!

اقرأ ايضا في محليات

الأمير القطري استقبل الرئيس عون الذي قدّم التعازي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
04:33

الأمير القطري استقبل الرئيس عون الذي قدّم التعازي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

استقبل الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والوفد المرافق، الذي قدم التعازي في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
وذلك في قصر لوسيل، صباح اليوم.

04:33

الأمير القطري استقبل الرئيس عون الذي قدّم التعازي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

استقبل الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والوفد المرافق، الذي قدم التعازي في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
وذلك في قصر لوسيل، صباح اليوم.

على خط الشويفات.. القوى الامنية توقف الفانات المخالفة التي تعمل على المازوت (فيديو)
Play
04:28

على خط الشويفات.. القوى الامنية توقف الفانات المخالفة التي تعمل على المازوت (فيديو)

القوى الامنية توقف الفانات المخالفة التي تعمل على المازوت على خط الشويفات (فيديو)

04:28

على خط الشويفات.. القوى الامنية توقف الفانات المخالفة التي تعمل على المازوت (فيديو)

القوى الامنية توقف الفانات المخالفة التي تعمل على المازوت على خط الشويفات (فيديو)

يحدث الآن

اخترنا لك
بدء جلسة لجنة المال برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد لنقاش قانون إصلاح المصارف
05:00
الأمير القطري استقبل الرئيس عون الذي قدّم التعازي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
04:33
على خط الشويفات.. القوى الامنية توقف الفانات المخالفة التي تعمل على المازوت (فيديو)
04:28
مراسلة الجديد في روما: بدء توافد الوفدين اللبناني والإسرائيلي إلى مقر السفارة الأميركية
04:11
لبنان وإسرائيل وجهاً لوجه للمرة السادسة.. الجديد تواكب المفاوضات في روما وبعبدا
03:06
"سرقها من الأشرفية وحاول بيعها في طريق الجديدة".. بقبضة قوى الأمن!
02:40
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026