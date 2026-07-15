"المناطق التجريبية" محور مفاوضات روما.. علام اختلف الوفدان؟ (الشرق الأوسط)

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط":



عُقدت الاجتماعات الأولى من الجولة السادسة للمفاوضات بين وإسرائيل الثلاثاء، في الإيطالية، روما، حيث تأمل أن تؤدي نتائجها إلى تحديد مسار تنفيذ اتفاق الإطار وبدء الانسحاب من الجنوب وفق ما اتفق عليه لتطبيق ما سُميت بـ"المناطق التجريبية" التي سيتم بموجبها نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب وانتشار في منطقة تلو الأخرى بالجنوب.



وشكّلت "المناطق التجريبية" وآلية العمل لتنفيذها محور الجلسة الأولى التي عُقدت ظهراً بعد تأخر انطلاقها نحو ساعة لأسباب لوجستية، من دون أن يتم التوصل خلالها إلى أي اتفاق، وفق ما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ"الشرق الأوسط".