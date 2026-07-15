"المناطق التجريبية" محور مفاوضات روما.. علام اختلف الوفدان؟ (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر أن النقاشات في الجلسة الأولى تركزت على الخلاف في مقاربة "المناطق التجريبية"، إذ بينما يطالب الجانب الإسرائيلي
بأن يبدأ التنفيذ عبر انتشار الجيش اللبناني
في مناطق غير محتلة، يتمسك الوفد اللبناني بموقفه لجهة المطالبة بأن يبدأ في مناطق محتلة، وهو الأمر الذي استدعى نقاشات واتصالات واسعة
. من هنا، ترجح المصادر أن يتم الإعلان عن خطوات عملية في نهاية اجتماعات يوم الأربعاء، معوِّلةً بذلك على الدور الأميركي في هذا الإطار، ولافتةً إلى طرح حل وسطي عبر التنفيذ بانتشار الجيش اللبناني في قريتين في الوقت نفسه، واحدة محتلة والأخرى غير محتلة.
وتبرز أهمية هذه الجولة في أنها تُعقد قبل أسبوع واحد من زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون المقررة إلى واشنطن، حيث سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، وهو ما يجعل البعض يعتقد أن أي تقدم في المفاوضات لن يسجّل قبل هذه الزيارة التي يعوّل الرئيس عون
عليها، آملاً أن تحمل إيجابيات للبنان، وفق ما سبق أن أعلن.