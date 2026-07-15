بعد تقرير "الجديد".. مبروك لطلاب "البروفيه"!

أضاف مجلس النواب شهادة البروفيه (المتوسطة) الى اقتراح القانون المعجل المكرر الذي أقره مجلس النواب اليوم، والذي يرمي الى منح افادات نجاح دون إجراء امتحانات، من خلال وضع احكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام فيما استثنى اصحاب الطلبات الحرة من الحصول على افادات. وجاءت هذه الإضافة عقب تقرير أعدته قناة "الجديد" في نشرة أخبار مساء الثلاثاء، ضمن فقرة "معكن خبر" للزميلة ليال بو موسى. وعلى اثر التقرير الذي تطرق الى الاسباب الموجبة لإعطاء إفادات لجميع طلاب البريفيه أسوةً بالطلاب الآخرين، اقترحت النائبة بولا يعقوبيان إضافة البريفيه خلال الجلسة التشريعية لاقتراح القانون، بحيث يحصل جميع الطلاب على إفادات، وليس فقط طلاب الثانوية العامة والتعليم المهني.