أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بعد تقرير "الجديد".. مبروك لطلاب "البروفيه"!

2026-07-15 | 08:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد تقرير "الجديد".. مبروك لطلاب "البروفيه"!

أضاف مجلس النواب شهادة البروفيه (المتوسطة) الى اقتراح القانون المعجل المكرر الذي أقره مجلس النواب اليوم، والذي يرمي الى منح افادات نجاح دون إجراء امتحانات، من خلال وضع احكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام فيما استثنى اصحاب الطلبات الحرة من الحصول على افادات. وجاءت هذه الإضافة عقب تقرير أعدته قناة "الجديد" في نشرة أخبار مساء الثلاثاء، ضمن فقرة "معكن خبر" للزميلة ليال بو موسى. وعلى اثر التقرير الذي تطرق الى الاسباب الموجبة لإعطاء إفادات لجميع طلاب البريفيه أسوةً بالطلاب الآخرين، اقترحت النائبة بولا يعقوبيان إضافة البريفيه خلال الجلسة التشريعية لاقتراح القانون، بحيث يحصل جميع الطلاب على إفادات، وليس فقط طلاب الثانوية العامة والتعليم المهني.

مقالات ذات صلة
بعد تقرير "الجديد".. مبروك لطلاب "البروفيه"!

محليات

الجديد

تقرير

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قبل سقوط النظام.. ماذا حصل بين بوتين والأسد؟
مصادر دبلوماسية أميركية للجديد: بيان مرتقب من الخارجية الأميركية يلخص نتائج مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
موجز الأخبار من قناة الجديد
10:28
مراسلة الجديد من روما: السفير سيمون كرم سيرأس الاجتماعات المقبلة ولو كانت بطابع عسكري- أمني
10:13
السفارة الأميركية في بيروت: اختُتمت محادثات روما بعد يومين من المناقشات المثمرة والإيجابية
10:08
السفارة الأميركية في بيروت: اسننتقل الآن إلى محادثات فنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان
10:07
بعد روما.. اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل؟
10:06
السفارة الأميركية في بيروت عن اجتماع روما: اتفقنا على هيكلية وإرشادات عملية المنطقة التجريبية والتي سيتم الانتهاء منها وتطبيقها خلال الأيام القادمة
10:06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026