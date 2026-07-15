قبل سقوط النظام.. ماذا حصل بين بوتين والأسد؟

وبحسب التقرير، كان "الكرملين ينظر إلى أسماء باعتبارها الشخصية الأكثر قدرة على ضمان استمرارية مؤسسات النظام، في وقت تزايدت فيه قناعة بوتين بأن لم يعد قادرًا على إدارة المرحلة".وأشار التقرير إلى أن "الرئيس الروسي كان يعتبر الأسد زعيمًا ضعيفًا يعتمد بصورة متزايدة على الدعم الروسي للبقاء في السلطة، ما دفع موسكو إلى إعداد قائمة بأسماء مرشحة لخلافته، تصدرتها أسماء الأسد".وأضاف أن "بوتين طرح الفكرة على الأسد، إلا أن الأخير رفضها ولم يبدِ استعدادًا للتخلي عن السلطة".ولفت التقرير إلى أن "أسماء الأسد، المولودة في بريطانيا والتي عملت سابقًا في القطاع المصرفي، لم تكن تؤدي دورًا بروتوكوليًا، بل كانت تمتلك نفوذًا واسعًا داخل مؤسسات الدولة، ولا سيما في الملفات الاقتصادية".وأوضح أن "رجال أعمال رفضوا الاستجابة لتوجيهاتها أو نقل أصولهم إلى شخصيات مقربة من الرئاسة تعرضوا لضغوط مالية وإجراءات حكومية، ما ولّد من الاستياء داخل دوائر النظام".وذكر التقرير أنه "مع بدء هجوم فصائل على في الأول 2024، امتنعت عن التدخل لإنقاذ النظام، قبل أن يغادر بشار الأسد إلى موسكو، حيث يقيم منذ ذلك الحين بعد حصوله على اللجوء السياسي، رغم صدور مذكرات توقيف دولية بحقه".وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن" أسماء الأسد غادرت في آب 2024 لتلقي العلاج في روسيا، قبل أن تواصل تنقلاتها خارجها".