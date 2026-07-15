باسم بري.. وفد نيابي في الدوحة برئاسة بوصعب

زار إلياس بو صعب القطرية الدوحة مع وفد نيابي، ضم: المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب خليل، والنواب: هادي أبو الحسن كريم كبارة، ونبيل بدر.



وقدم بو صعب والوفد النيابي المرافق التعازي والمواساة في قصر لوسيل في الدوحة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني .



الرئيس بوصعب نوه باسم بمواقف الامير الراحل "التي دعمت ووقفت الى جانب في احلك الظروف لا سيما في إعادة اعمار الجنوب في اعقاب العدوان الاسرائيلي عام 2006،وإستضافته ورعايته الحوار الوطني الذي افضى الى اتفاق الدوحة والذي اعاد الإنتظام الى الحياة الدستورية".



وأكد بوصعب "ان هذه العلاقة تزداد رسوخا ومتانة من خلال مواصلة دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بدعم لبنان وخاصة الدعم الكبير الذي يقدم للجيش اللبناني اضافة لمؤازرة لبنان وشعبه على مختلف الصعد".