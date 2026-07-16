"إنتَ أوطى من هيك، إحكي بأدب".. ماذا حصل في مجلس النواب؟

عطفًا على الخبر المتداول بشأن إقرار مجلس الوزراء زيادة بنسبة 15% على البنزين، وبعد نفي وزير الإعلام صحة هذه المعلومات، أوضح وزير المال ياسين جابر أنه إذا كان المقصود هو زيادة 3 سنتات على صفيحة البنزين، فهي ناتجة عن تطبيق قانون النفايات الصادر عن مجلس النواب، وهو قانون واجب التنفيذ، مشددًا على أن "الكلام عن صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض زيادة بنسبة 15% عارٍ عن الصحة."