"إنتَ أوطى من هيك، إحكي بأدب".. ماذا حصل في مجلس النواب؟
سُجّل إشكال في الجلسة العامة لمجلس النواب، وفي التفاصيل:
عند مناقشة قانون الدفاع، طلب النائب سامي الحميل الحديث وبدأ مداخلته بعبارة "رغم انو هالقانون مارق علجنة الدفاع ورئيس اللجنة ما معو خبر"، ردّ النائب جهاد الصمد "ما بسمحلك تحكي معي هيك، وانت عضو باللجنة وولا مرة حضرت، احكي معي بأدب"، فردّ الجميل "انا ما رح انزل لهيدا المستوى"، فردّ الصمد "اي أكيد لان مستواك أوطى من هيك معروف شو مستواك واحد واطي" فتدخل نواب الكتائب ورئيس المجلس وعدد من النواب ما أدى الى توقف الاشكال.