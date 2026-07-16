نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد ( بث مباشر)

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الامن العام البيان التالي:بناءً على معلومات وفّرتها السفارة السورية في بيروت حول احتجاز عائلة سورية على خلفية خلافات مالية؛ وإثر تحديد مكان وجودهم، نفذت قوة من المديرية العامة للأمن العام مداهمةً للموقع، أسفرت عن تحرير العائلة المحتجزة داخل أحد المباني في منطقة النبعة، وتأمين سلامة أفرادها المؤلَّفين من سيدة وخمسة أطفال.وقد باشرت المديرية العامة للأمن العام تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص لتحديد هوية المتورطين والعمل على توقيفهم.
صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لائحة تضم عددًا من الأسماء تُتهم بالعمالة للعدو الصهيوني، وزُعم فيها أنها نشرت من قبل "ناشطين مقربين من حزب الله"، للإيحاء بأن حزب الله يقف خلف نشر هذه اللائحة.يهم العلاقات الإعلامية في حزب الله أن تؤكد أن الحزب غير معني بهذه اللائحة، لا من قريب ولا من بعيد، وتدعو إلى التعاطي بمسؤولية مع مثل هذه الادعاءات التي يهدف ناشروها إلى إثارة البلبلة والفتنة.
النشرة الجوية 16-07-2026