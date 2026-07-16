جلسة مجلس النواب تُرفع بعد فقدان النصاب... التفاصيل مع مراسل الجديد

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:



انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لائحة تضم عددًا من الأسماء تُتهم بالعمالة للعدو الصهيوني، وزُعم فيها أنها نشرت من قبل "ناشطين مقربين من حزب الله"، للإيحاء بأن حزب الله يقف خلف نشر هذه اللائحة.



يهم العلاقات الإعلامية في حزب الله أن تؤكد أن الحزب غير معني بهذه اللائحة، لا من قريب ولا من بعيد، وتدعو إلى التعاطي بمسؤولية مع مثل هذه الادعاءات التي يهدف ناشروها إلى إثارة البلبلة والفتنة.

