مراسل الجديد: غارة من الطيران الحربي على بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية

مصادر دبلوماسية للجديد: لا مؤشرات على تقارب في المواقف حتى الآن فإسرائيل لا تبدي استعدادًا للانسحاب من المواقع التي تعدّها استراتيجية وتربط أي تقدم ميداني بضمانات أمنية واستكمال مسار نزع السلاح