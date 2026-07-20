رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وتداول معه في التطورات الأخيرة على الصعيدين اللبناني والإقليمي

انخفضت ​أسعار الذهب، إذ أدى تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع سعر خام برنت فوق 90 دولاراً للبرميل، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم، في الوقت الذي أشار فيه عدد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأميركي إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا للحد من ​ضغوط الأسعار.

