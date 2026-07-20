اتصال بين الرئيس عون وولي العهد السعودي.. ودعوة إلى المملكة

وجدد ولي العهد السعودي عزم المملكة على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها ضمن الاولويات التي حددتها الحكومة ، كما وجه دعوة إلى لزيارة المملكة للبحث في كل المواضيع التي تهم البلدين.

وشكر الرئيس عون سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على مواقفه الداعمة للبنان والإجراءات التي اتخذتها لمساعدة لبنان وتقوية اقتصاده، كما شكره على الدعوة الموجهة اليه لزيارة المملكة واعدا بتلبيتها.