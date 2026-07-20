حرب عنيفة على لبنان إذا؟.. والورقة الأخيرة بيد نتنياهو (أساس ميديا )

تقول مصادر دبلوماسيّة غربيّة لـ”أساس” إنّ القيادة الإسرائيليّة تنظر إلى باعتباره “الملفّ الأمنيّ غير المكتمل”. فمنذ اندلاع المواجهة مع “الحزب” في خريف عام 2023، لم تكتمل عودة عشرات آلاف المستوطنين إلى شماليّ ، ولا تزال البلديّات الشماليّة وجمعيّات السكّان تضغط على الحكومة مطالبة بضمانات تحول دون تكرار ما عاشته المنطقة خلال العامين الماضيين.

بحسب هذه المصادر، ستعيد أيّ حملة انتخابيّة إسرائيليّة طرح السؤال نفسه: هل انتهى خطر “الحزب” على المستوطنات الشماليّة فعلاً؟ وإذا كان الجواب سلبيّاً، فإنّ سيكون أوّل من يدفع الثمن سياسيّاً.